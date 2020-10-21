Под Воронежем росгвардейцы задержали пьяного водителя, ехавшего зигзагами

В ночь на 20 октября в Нижнедевицком районе сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на иномарку «CHERY Suv T11». По дороге она ехала весьма странно - виляя из стороны в сторону и выезжая на обочину. Росгвардейцы пустились в погоню. Вскоре они блокировали машину и задержали водителя до приезда инспекторов ДПС.

Оказалось, что 31-летний житель поселка Хохольский одноименного района рулил не только в пьяном виде, но еще и без прав. Их у него отобрали после того, как он ранее попался за управлением машиной подшофе. На этот раз алкотест показал содержание этилового спирта в выдыхаемом горе-шофером воздухе в количестве 0,814 мг/л.

К тому же оказалось, что пьяный водитель нарушал правила административного надзора, установленного над ним судом. Так что он будет отвечать сразу за два преступления.