Воронежцы за сутки перевели мошенникам рекордные 5 миллионов рублей

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки 16 жителей Воронежской области мошенники оставили без денег. В общей сложности они перевели злоумышленникам около 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 21 октября.

Практически во всех случаях мошенники звонили гражданам по телефону. А дальше действовали по уже отработанной схеме – представлялись сотрудниками банков, запугивали, что неизвестные взломали их личные кабинеты и пытаются украсть деньги. Люди, растерявшись, верили и переводили свои средства на неизвестные реквизиты.

Так, накануне в 19.25 часов 26-летняя жительница Ленинского района поверила позвонившему лже-сотруднику банка. Он убеждал ее, что ей одобрили заявку на кредит. Женщина объяснила, что не планировала брать кредит. Тогда злоумышленник стал ее запугивать, что неизвестные пытаются похитить ее деньги и предложил вывести 1 949 000 рублей на счет и вернуть банку, чтобы на ней потом не висели неизвестные долги. После этого с ней разговаривал уже другой «липовый» сотрудник банка. Он пояснил, что деньги необходимо снять в ближайшем банкомате и перевести их в банк на другие реквизиты. Что женщина и сделала. Только когда телефонный разговор закончился, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

А вот 69-летний воронежец, также побеседовав с «работником банка» по телефону, лишился 1 030 000 рублей. Ему позвонил «безопасник» и сообщил, что с его карты перевели деньги аж во Владивосток. Чтобы отменить операцию, нужен номер карты. А также перевести на счет банка все имеющиеся у пожилого мужчины средства для безопасности. Мужчина послушался, пошел в банкомат, обналичил деньги и перевел их на реквизиты мошенников.

Полицейские возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители напомнили воронежцам, что банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента, ее номер, код на обратной стороне, фамилию, имя и отчество владельца карты, срок ее действия, а тем более пин-код.

Обязательно запишите номер банка (например, 900) в адресную книгу своего телефона, если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный!