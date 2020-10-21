В Воронежской области «МАН» врезался в стоявшую на обочине «Ладу»: двое ранены

"Ладу", похоже после этого ДТП отремонтировать будет уже невозможно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 20 октября, в 23.25 на 712 километре трассы «Дон» в Верхнемамонском районе 48-летний водитель «МАНа» с полуприцепом, житель Владимира, видимо, не заметил стоявшую на обочине «Ладу-Ларгус» и врезался в нее.

В результате ДТП пассажиры «Лады», 18-летний парень и 33-летняя женщина, с травмами разной степени тяжести попали в больницу. 28-летний водитель легковушки, житель Московской области, в аварии не пострадал.

От задней части Лады" мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Грузовик в результате столкновения улетел в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в тот же день в Грибановском районе водитель «Мерседеса» с полуприцепом врезался в другой грузовик – «ЗИЛ», шофер которого остановился, чтобы отремонтировать машину. После этого отечественную машину вынесло на встречную полосу – прямо на «Фольксваген-Транспортер». Водитель «ЗИЛа» погиб на месте.

Всего 20 октября в Воронежской области случилось 109 ДТП, из них 79 – в Воронеже, 24 – в районах, 6 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, пять ранены.