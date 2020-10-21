В Воронежской области за сутки еще девять человек умерли от коронавируса

Коек для больных коронавирусом все меньше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном оперативном штабе предоставили статистику по заболеваниям COVID-19 за последние сутки. Коронавирус диагностировали у 243 человек. Всего за время начала эпидемии их стало 22310 человек. И это еще без учета тех, у кого болезнь обнаружили с помощью КТ.

За последние сутки COVID-19 унес жизни еще девяти человек. От коронавируса умерли уже 315 наших земляков. В то же время 215 человек за сутки выздоровели. Общее число победивших COVID-19 жителей Воронежской области – 22011.

Напомним, из-за разрастания эпидемии в Воронежской области продлили школьные каникулы – дети будут отдыхать с 26 октября до 8 ноября. Руководству вузов в связи со случаями коронавируса в шести из них губернатор рекомендовал перейти на дистанционное обучение. К слову, в ВГУ и до этого дома учились 50 процентов студентов.

Тем временем в БСМП № 1 собираются открыть еще одно отделение для лечения больных COVID-19 с 75 койками. Расширение мест для лечения остро необходимо – только за понедельник, 19 октября, пришлось госпитализировать 400 заразившихся коронавирусом.