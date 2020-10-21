В воронежской школе прошел атомный урок

фото управы Ленинского района

В эти дни в России проходят мероприятия, приуроченные к 75-летию атомной отрасли. Не остался в стороне и Воронеж. В школе №13 старшеклассники с преподавателями провели атомный урок.

- Атомный урок - это не скучная и нудная лекция о том, в чём никто не разбирается. А это - уникальный шанс взглянуть на привычные вещи с другой стороны, пересмотреть энергетические взгляды, убедиться в абсолютной безопасности и безоговорочном преимуществе атомной энергетики перед другими способами генерации, - рассказал один из спикеров– одиннадцатиклассник Кирилл Черных. - Для меня лично «атомный вопрос» - самый актуальный, ведь в будущем я хотел бы связать своё профессиональное будущее с атомной энергетикой, поэтому, когда мне предложили провести подобные уроки с детьми, я, не раздумывая, согласился.

Кириллу, по его словам, пришлось потрудиться и оптимизировать материал для большей доступности и простоты восприятия учащимися 5-х классов.

В итоге даже самые маленькие слушатели вынесли для себя кусочек важной и полезной информации, ведь диалог строился на одном с ребятами языке. В школе говорят, что и в дальнейшем продолжат проводить тематические уроки.