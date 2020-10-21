Воронежцы в ближайшую ночь смогут увидеть до 20 падающих звезд

При облачной погоде метеоры трудно будет разглядеть даже с помощью телескопов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 21 и 22 октября в небе над Воронежской областью можно будет наблюдать метеоритный поток Ориониды. Это фактически шлейф частиц, оставляемых кометой Галлея.

При хорошей погоде можно будет увидеть до 20 метеоров в час. Сгорая, они будут делать своеобразный фейерверк из красок, приобретая красные, желтые, оранжевые и сине-зеленые оттенки.

Правда, для того, чтобы увидеть метеоры, нужно одно условие – чистое небо. А оно в ночь на 22 октября, по предварительным прогнозам синоптиков, затянется облаками.