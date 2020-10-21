В Воронеже назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября

Вакансии программистов стабильно лидируют в рейтинге самых денежных. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Эксперты интернет-сервиса «Работа.ру» составили рейтинг самых привлекательных с денежной точки зрения вакансий октября в Воронеже.

Лидирует предложение работы программистом PHP с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц. Требования: знание PHP 7+ и JavaScript . Необходим еще и опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет.

На втором месте вакансия JavaScript-разработчика, которому предлагают до 150 тысяч рублей в месяц. Также требуется опыт не менее трех лет, а еще понимание технологий HTML5 и CSS3.

Далее идут рабочие специальности. До 110 тысяч рублей в месяц обещают мастеру цеха, производящему корпусную мебель. Отделочнику-универсалу предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. В обязанности будет входит отделка помещений в новых домах. Потрудиться придется изрядно – объем работ обещают большой. Примерно столько же сможет получить автоэлектрик. Обязанности: диагностика легвовых машин и ремонт проводки и генераторов.

От 80 до 120 тысяч рублей в месяц предлагают водителю-экспедитору с правами категории С и Е. Ему также обещают предоставить для работы МАN и корпоративную мобильную связь.