В Воронеже водителя иномарки, пошедшего на обгон на «зебре», поймали в ловушку

Обгон создавал аварийную ситуацию на дороге. Фото: кадр с видео

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» появилось видео необычного происшествия на дороге. Судя по регистратору, случилось оно утром во вторник, 20 октября. Водитель «Шкоды-Фабиа» пошел на крайне рискованный обгон. К тому же в непосредственной близости от пешеходного перехода с заездом на него. Тем самым он грубо нарушал правила и создавал аварийную ситуацию на узкой дороге.

И последовала мгновенная расплата. Синхронно сработали таксист и водитель еще одной машины. Несколькими маневрами нарушителя зажали между двух авто. Судя по всему, после этого последовал «разбор полетов». Во всяком случае один из водителей, не позволивший «Шкоде» уехать, выходил из машины с весьма решительным видом.

Напомним, уже не раз были случаи, когда на основании видео в соцсетях полицейские штрафовали не думающих о безопасности себя и других водителей.

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