В Воронеже устранили проблемы, мешавшие включить отопление в поликлинике

К 18:00 20 октября отопление запущено в 4219 многоквартирных дома Воронежа. Это 91,4% от их общего количества (4615 домов). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Еще вчера батареи потеплели только в 3974 многоэтажках.

- К теплоносителю подключены практически все социальные объекты за отдельными исключениями. Продолжаются работы по устранению локальных дефектов в трех учреждениях (корпус АУ ВО ОЦРДП «Парус надежды», расположенный по ул. Плехановская, 10а, МБДОУ детский сад №3 (ул. Защитников Родины, 3), МБОУ СОШ № 75 (ул. Юлюса Янониса, 4)). Проблемы, препятствующие пуску тепла в поликлинику №4 (ул. Генерала Лизюкова, 24), устранены, объект подключен, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Воронеже заработал еще один телефон горячей линии по отоплению.