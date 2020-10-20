В Воронеже заработал еще один телефон горячей линии по отоплению

Звонить просят только по важным поводам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-центре ЖКХ признали проблемы с работой телефона контакт-центра УК: 8 (473) 200 8 300. Туда порой невозможно дозвониться. И сообщили о запуске другого многоканального номера номер 8 (473) 260 20 82. По нему можно звонить в случае, если в доме или квартире произошло крупное залитие, возгорание и прочие ЧП. И, конечно, если возникли проблемы с отоплением.

Также можно оставить заявку в УК без звонка, через «Личный кабинет» ПИК-Комфорт. Для этого в свой телефон нужно скачать приложение с сайта своей УК - https://new.pik-comfort.ru/signin/

Сотрудники УК убедительно просят горожан во время настройки системы отопления не звонить по мелочам – к примеру, если не все стояки теплые. В это время может не пробиться на линию человек, у которого тепла вообще нет или случилась крупная авария.

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