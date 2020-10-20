В райцентре Воронежской области родителям погибшего в ДТП юноши выплатили компенсацию в 1,2 миллиона

Отцу и матери погибшего водителя присудили выплатить по 600 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Острогожском районном суде вынесли решение по иску о компенсации морального вреда родителям погибшего в аварии 21-летнего юноши. Виновник ДТП уже отбывает трехлетний срок в колонии-поселении.

Смертельная авария случилась в апреле 2019 года в Острогожске на перекрестке улиц Карла Маркса и Красина. Осужденный мужчина должен был уступить дорогу другому автомобилю, но не сделал этого, в результате водитель машины, в которую он врезался, погиб.

Отцу и матери умершего водителя присудили выплатить по 600 тысяч рублей – всего 1,2 миллиона. Их взыщут с виновника ДТП.