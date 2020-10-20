В Воронеже «оборотни в погонах» отобрали пять квартир у одиноких пенсионеров

Сотрудники прокуратуры Воронежской области передали в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении шести жителей Воронежа. Три из них – бывшие участковые.

По версии следствия, в 2016-2019 годах аферисты подделали документы и предоставили фальшивки в отделение Росреестра. Чиновники не заметили «липы». В результате мошенники похитили пять квартир умерших либо долго отсутствовавших одиноких пенсионеров, владевших жилплощадью на основании договоров социального найма. В итоге городской казне был нанесен ущерб на сумму около семи миллионов рублей.

По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения» каждому из махинаторов грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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