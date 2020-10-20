Воронежцу за взлом аппарата для розлива воды грозит до 5 лет тюрьмы

Дерзкое ограбление произошло ночью на улице Пеше-Стрелецкая: некто отжал дверцу у аппарата для розлива воды и забрал из купюроприемника более 5 тысяч рублей. Хозяин аппарата обратился в полицию.

Оперативники быстро вышли на взломщика - 38-летнего местного жителя. В отделе полиции он признался, что повредил дверь аппарата монтировкой, а деньги потом потратил.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас воронежец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.