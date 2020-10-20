В Воронеже из-за ситуации с коронавирусом перенесли бетховенские концерты

Днем 20 октября воронежская филармония сообщила о переносе двух концертов, посвященных 250-летию Бетховина. Напомним, 23 и 24 октября приглашенный солист Петр Лаул должен был сыграть вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром пять концертов Бетховенаа для фортепиано с оркестром. В первый вечер зрители должны были услышать Первый, Третий, Четвертый концерты, во второй - Второй и Пятый.

- К сожалению, концерты переносятся на неопределенный срок в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, - сообщили в филармонии.

Напомним, в Воронеже с каждым днем увеличивается прирост заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в ковидные стационары попали 400 пациентов.