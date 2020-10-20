В Воронежской области пропали двое мужчин

Романа Тонких ищут уже почти два месяца. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт Воронеж» и «Регион 36» попросили помощи в поисках 46-летнего Романа Тонких и 58-летнего Сергея Осипова.

Роман Тонких ушел из дома еще 28 августа и до сих пор не вернулся. Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавый, светло-русые волосы, зеленые глаза. В какой одежде Роман покинул дом, неизвестно. Особая примета: родинка над левой бровью.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Роман Тонких, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Сергея Осипова, живущего в селе Высокое Лискинского района на улице Мира, не могут найти с 13 октября. Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы с сединой (короткая стрижка). Был одет в коричневую кожаную куртку, серую толстовку, светло-голубые джинсы, обут в синие кроссовки.

Всех, кому известна любая информация о Сергее Осипове, просят звонить по телефонам 8-995-333-13-13 или 112.