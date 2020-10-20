Воронежский фестиваль "Город возможностей" пройдет в он-лайн формате

24 октября в Воронеже пройдет фестиваль «Город возможностей». Из-за сложной эпидситуации с коронавирусом форум, участниками которого являются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте 12-17 лет, проведут в он-лайн формате.

Интерактивная программа фестиваля включит в себя «путешествие» по тематическим улицам - ул. Деловая, ул. Спортивная, ул. Гастрономическая, ул. Образовательная, ул. Культурная, ул. Ремесленная, ул. Экологическая. Каждой «улице» отведут час, в это время пройдут мастер-классы, встречи со специалистами и медийными личностями, флешмобы, марафоны. Например, запланирован мастер-класс по лепке пельменей, занятие на тему, как дать вторую жизнь старым вещам, уроки по хэндмейду и азам финансовой грамотности.

А еще в рамках фестиваля пройдет конкурс детского творчества. Ребята заранее присылали видеозаписи своих талантов. В разных номинациях выберут лучших вокалистов (солистов и ансамбли), танцоров, музыкантов, артистов оригинального жанра путем он-лайн голосования.

Трансляцию можно будет посмотреть 24 октября с 12.00 в официальных группах фестиваля и Централизованной клубной системы Воронежа в соцсети «Вконтакте».