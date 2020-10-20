Перелеты из Воронежа в Краснодар, Сочи и Минеральные воды продолжатся зимой

Ранее мы сообщали, что самолеты из Воронежа в Симферополь и обратно будут летать не только до конца осени, но и зимой Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Авиакомпания «Азимут» продолжит выполнять регулярные рейсы из Воронежа в Краснодар и Минеральные воды зимой. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Петра I. По зимнему расписанию перелеты в Краснодар намечены на вторник, среду, пятницу, воскресенье. А в Минеральные воды - в среду и воскресенье.

Кроме того, в зимний сезон - 2020/2021 авиакомпания «Икар», выполняющая рейсы под брендом Pegas Fly, будет перевозить воронежцев в Сочи и обратно. Пассажиры будут летать на лайнерах Embraer-190 с компоновкой салона на 110 кресел.

Ранее мы сообщали, что самолеты из Воронежа в Симферополь и обратно будут летать не только до конца осени, но и зимой