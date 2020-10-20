Воронежский мужской хор "Русский формат" записал новую песню

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Экс-подопечные Максима Фадеева мужской хор «Русский формат» (еx-Magnetus) записали новую песню. "Ничего не бойся" - о том, что жизнь каждого может перевернуться на 180 градусов за секунду. А когда такой поворот происходит на творческом пути музыкального коллектива, он зачастую становится концом существования группы. Саму композицию музыканты написали ровно в тот момент, когда в судьбе хора происходили глобальные изменения. Которые, впрочем, лишь сильнее сплотили участников. Так что в этой песне они точно знают, о чем говорят. «Ничего не бойся» - это своего рода послание от хора «Русский формат» всем, кто не чувствует в себе сил бороться с испытаниями, которые несут в себе перемены.

- Жизнь каждого человека состоит из белых и черных полос, подобно клавишам фортепиано, и сыграть полноценное, красивое произведение, используя только белые, невозможно! Так и в жизни, где радость и печаль идут рука об руку. Ведь, трудно наслаждаться жарким солнечным днем, не узнав холодной дождливой погоды, испытать радость встречи, не чувствуя горечи расставания. Главное: помнить, что хорошее и плохое - это части одного целого, - говорит солист и автор песни Антон Дабрундашвили.