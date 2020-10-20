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В Воронежской области поймали похитителя велосипеда

Росгвардейцы остановили мужчину, передвигавшегося на похожем велике
Ярослав ИВАНОВ
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В Борисоглебске по горячим следам задержали вора. 19 октября сотрудникам вневедомственной охраны по рации сообщили, что похитили припаркованный возле здания почты велосипед Stels.

Через некоторое время росгвардейцы обратили внимание на мужчину, передвигающегося на схожем по описанию велосипеде. Оказалось, велик похитил 33-летний безработный, ранее уже судимый за кражу.

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