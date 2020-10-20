Воронежский тяжелоатлет победил на первенстве России

Денис Кехтер стал лучшим в толчке и вторым в рывке, а по сумме двух упражнений занял первое место. Фото: cspsk-vrn.ru

На первенстве России среди юниоров от 15 до 23 лет, проходившем во Владимире, отлично выступил воронежский тяжелоатлет Денис Кехтер. В весовой категории 102 килограмма он стал лучшим в толчке и вторым в рывке. А по сумме двух упражнений занял первое место. Тренирует спортсмена Олег Кисурин.

Денис Кехтер на верхней ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежскую область на соревнованиях представляли также Арина Казакова, Анастасия Чернышева, Екатерина Сахарова, Евгения Жукова, Игорь Лазарев, Станислав Мигеркин, Евгений Чернышев, Никита Иванов. Но лишь Арине удалось подобраться вплотную к пьедесталу почета. Она стала пятой в весовой категории до 64 килограммов.

—Мы рассчитывали на медали от Арины и Дениса. Арина в сложной категории при лучшем своем выступлении смогла стать лишь пятой. У Дениса были равные соперники и при правильном тактическом подходе его личного тренера в упорной борьбе ему удалось занять первом место, — подвел итоги соревнований тренер по тяжелой атлетике Дмитрий Чернышев.