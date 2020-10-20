В Воронежской области возобновил работу телефон для пожилых людей для вызова волонтеров

Помощь волонтеров с ухудшением ситуации с коронавирусом возобновилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снова начал работать региональный штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Волонтеры вновь помогают пожилым людям и инвалидам в покупке продуктов, лекарств, бытовой химии, других товаров первой необходимости, а также оплате коммунальных счетов.

Чтобы получить помощь, нужно набрать бесплатный номер единой «горячей линии» - 8 (800) 200-34-11. Затем работники штаба акции #МыВместе связываются с людьми, оставившими заявку, спрашивают, что именно им необходимо, и направляют к ним волонтеров.