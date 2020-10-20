Воронежские артисты стали лауреатами "Большой Романсиады"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Артистов воронежской филармонии отметили на XV Международном конкурсе русского романса, который на днях завершился в Москве. Елена Старкова (сопрано) получила вторую премию и кубок «Большой Романсиады» в категории «профессионалы», а Михаил Князев (фортепиано) - диплом «За высокое искусство аккомпанемента».

Елена Старкова и Михаил Князев исполнили сочинения Чайковского, Рахманинова, Василенко и других композиторов. Для гала-концерта воронежцы выбрали исповедальное «Заклятие» Евгения Мартынова на стихи Назрула Ислама (перевод с бенгальского Михаила Курганцева).

В числе участников «Большой Романсиады» в этом году были музыканты из Москвы, Красноярска, Твери, Подольска, Нижнего Новгорода, Гамбурга и других городов России и зарубежья.