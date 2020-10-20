Под Воронежем перевернулся "Лексус": двое в больнице

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19 октября два человека пострадали в аварии в Бобровском районе. Около 16.25 на 27-м километре автодороги М4 «Дон» «Бобров-Таловая-Новохоперск» 31-летний москвич на «Лексус NX300H» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и вылетел на обочину встречного направления. Автомобиль перевернулся.

Водителя и его 24-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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