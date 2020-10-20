В Воронежской области «КамАЗ» раздавил иномарку: двое ранены

Похоже, "Киа-Рио" отремонтировать уже невозможно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 19 октября, в 14.15 на 399 километре дороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе 36-летний шофер «КамАЗа» на перекрестке не уступил дорогу «Киа-Рио», хотя по правилам обязан был это сделать. В результате грузовик ударил иномарку.

Руливший «Киа» 60-летний житель Астраханской области и его 54-летняя землячка, ехавшая в легковушке, получили травмы разной степени тяжести. Их отвезли в больницу. У «КамАЗа» же просто образовалась вмятина на одном из боков. Его шофер в аварии не пострадал.

У "КамАЗа" лишь вмятина на боку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего 19 октября, по данным полиции, случилось 93 ДТП, из них 73 – в Воронеже, 17 – в районах и еще три – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы восемь человек. 6785 водителей были оштрафованы за превышение скорости. Еще 13 попались за рулем в пьяном виде.

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