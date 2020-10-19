В Воронеже на Ленинском проспекте обнаружили тело 66-летнего мужчины

Врачи не смогли уже помочь горожанину Фото: из архива «КП»

В понедельник, 19 октября, около половины 12 дня в полицию поступило сообщение об обнаруженном на Ленинском проспекте у остановки «Переулок Гвардейский» теле мужчины. К сожалению, к приезду врачей он уже был мертв.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, личность покойного оперативно установили. Это местный житель, его возраст 66 лет. От чего он умер, пока не известно.

- Следов насильственной смерти на теле не обнаружили, - отметили в полиции. – Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, недавно в торговом центре на Димитрова у кассы упал замертво подросток. Что стало причиной его внезапной смерти, также загадка.