В Воронеже наградили лауреатов премии «Добронежец - 2020»

фото предоставлено Ресурсным центром НКО.

В Воронеже определили лауреатов премии общественно-государственного признания «Добронежец - 2020». Победителями стали 30 человек и организаций в 23 номинациях, которые охватывают широкий спектр тем: от экологии и здравоохранения до добровольчества и развития межнационального согласия.

Ежегодный конкурс лучших социальных инициатив и практик проводится в регионе уже в шестой раз. Его организует Ресурсный центр поддержки НКО и Большой совет НКО Воронежской области . Из-за коронавируса традиционный масштабный формат церемонии вручения премии был изменен на камерный вариант.

- Все знают, что традиционно мы подводим итоги премии весной, но в этом году нам пришлось прервать этот процесс и включиться в совсем другую работу. Очень важно, что практически все участники конкурса стали помогать людям. «Добронежцы» стали мощным подспорьем в проведении масштабных благотворительных акций. Поток добра, который исходил от неравнодушных людей, запомнится нам всем надолго. Но самое главное - это искренние слова благодарности благополучателей. Это - мощный импульс вдохновения на новые добрые дела! - отметил председатель организационного комитета «Добронежца» Валерий Черников.

Лауреатами премии в 2020-м стали:

- «Верхнемамонский Матвея Платова казачий кадетский корпус» в номинации «Патриот»;

- Игорь Перевезенцев в номинации «Социальный предприниматель»;

- АНО «Воронежский историко-туристический центр «Петровские корабли» в номинации «Социальный предприниматель»

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки граждан «Мы вместе» в номинации «Служение»;

- Администрация Россошанского района в номинации «Общество»;

- Панинская СОШ в номинации «Активная школа»;

- АНО дополнительного образования «Интерлингва» в номинации «Активная школа»;

- «Бутурлиновский медицинский техникум» в номинации «Доброволец»;

- АНО Комплексный психологический центр «Рост» в номинации «Здоровье нации»;

- ВРОО инвалидов «Адаптспорт» в номинации «Здоровье нации»;

- ВБРОО родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства старше 18 лет, детей с ограниченными возможностями здоровья «ПЕРСПЕКТИВА» в номинации «Возможности без границ»;

- АНО эко-туристический проект «Нескучный день» в номинации «Завтра будет»;

- ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» в номинации «Белое перо»;

- ВРОО «Центр экологической политики» в номинации «Цивилизация»;

- Благотворительный фонд помощи детям «БЛАГО» в номинации «Взаимодействие»;

- ООО «ПРОФЮЖЕН» в номинации «Открой свой мир»;

- Администрация Бродовского сельского поселения Аннинского района в номинации «Наш дом»;

- Администрация Бобровского района в номинации «Социально активная территория»;

- Василий Паршин в номинации «Серебряный возраст»;

- Алексей Калашников в номинации «Всегда в строю»;

- Газибег Магомедов вноминации «Согласие»;

- Протоиерей Алексей Ботвинков - настоятель Прихода храма во имя свт. Митрофания епископа Воронежского с. Хреновое Бобровского района в номинации «Служение»;

- Светлана Галькова в номинации «Горячее сердце»;

- Галина Папченко и Виктор Израйлит в номинации «Доброволец»;

- Дарья Семина в номинации «Новое поколение»;

- Валентина Яценко в номинации «Моя территория»;

- Вячеслав Рубинов и Павел Полевов в номинации «Лепта»;

- Лилия Токмачева в номинации «Просвещение».