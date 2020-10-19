В Воронеже наградили лауреатов премии «Добронежец - 2020»

фото предоставлено Ресурсным центром НКО.
В Воронеже определили лауреатов премии общественно-государственного признания «Добронежец - 2020». Победителями стали 30 человек и организаций в 23 номинациях, которые охватывают широкий спектр тем: от экологии и здравоохранения до добровольчества и развития межнационального согласия.
Ежегодный конкурс лучших социальных инициатив и практик проводится в регионе уже в шестой раз. Его организует Ресурсный центр поддержки НКО и Большой совет НКО Воронежской области . Из-за коронавируса традиционный масштабный формат церемонии вручения премии был изменен на камерный вариант.
- Все знают, что традиционно мы подводим итоги премии весной, но в этом году нам пришлось прервать этот процесс и включиться в совсем другую работу. Очень важно, что практически все участники конкурса стали помогать людям. «Добронежцы» стали мощным подспорьем в проведении масштабных благотворительных акций. Поток добра, который исходил от неравнодушных людей, запомнится нам всем надолго. Но самое главное - это искренние слова благодарности благополучателей. Это - мощный импульс вдохновения на новые добрые дела! - отметил председатель организационного комитета «Добронежца» Валерий Черников.
Лауреатами премии в 2020-м стали:
- «Верхнемамонский Матвея Платова казачий кадетский корпус» в номинации «Патриот»;
- Игорь Перевезенцев в номинации «Социальный предприниматель»;
- АНО «Воронежский историко-туристический центр «Петровские корабли» в номинации «Социальный предприниматель»
Автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки граждан «Мы вместе» в номинации «Служение»;
- Администрация Россошанского района в номинации «Общество»;
- Панинская СОШ в номинации «Активная школа»;
- АНО дополнительного образования «Интерлингва» в номинации «Активная школа»;
- «Бутурлиновский медицинский техникум» в номинации «Доброволец»;
- АНО Комплексный психологический центр «Рост» в номинации «Здоровье нации»;
- ВРОО инвалидов «Адаптспорт» в номинации «Здоровье нации»;
- ВБРОО родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства старше 18 лет, детей с ограниченными возможностями здоровья «ПЕРСПЕКТИВА» в номинации «Возможности без границ»;
- АНО эко-туристический проект «Нескучный день» в номинации «Завтра будет»;
- ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» в номинации «Белое перо»;
- ВРОО «Центр экологической политики» в номинации «Цивилизация»;
- Благотворительный фонд помощи детям «БЛАГО» в номинации «Взаимодействие»;
- ООО «ПРОФЮЖЕН» в номинации «Открой свой мир»;
- Администрация Бродовского сельского поселения Аннинского района в номинации «Наш дом»;
- Администрация Бобровского района в номинации «Социально активная территория»;
- Василий Паршин в номинации «Серебряный возраст»;
- Алексей Калашников в номинации «Всегда в строю»;
- Газибег Магомедов вноминации «Согласие»;
- Протоиерей Алексей Ботвинков - настоятель Прихода храма во имя свт. Митрофания епископа Воронежского с. Хреновое Бобровского района в номинации «Служение»;
- Светлана Галькова в номинации «Горячее сердце»;
- Галина Папченко и Виктор Израйлит в номинации «Доброволец»;
- Дарья Семина в номинации «Новое поколение»;
- Валентина Яценко в номинации «Моя территория»;
- Вячеслав Рубинов и Павел Полевов в номинации «Лепта»;
- Лилия Токмачева в номинации «Просвещение».