В Воронеже отопление дали во все соцобъекты, кроме четырех

Батареи заработали в 86% многоэтажных домов города Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По состоянию на 18:00 19 октября в Воронеже отопление дали во все социальные объекты, кроме четырех.

До сих пор нет тепла в корпусе «Паруса надежды», расположенном на улице Плехановская, 10а. Здесь на сетях обнаружился дефект. Над его устранением сейчас трудятся аварийные бригады.

- Ещё на трёх объектах локальные утечки были выявлены уже после пуска тепла. Они будут устранены в кратчайшие сроки. Это МБДОУ "Детский сад №3" (ул. Защитников Родины, 3), МБОУ СОШ № 75 (ул. Юлюса Янониса, 4), Поликлиника №4 (ул. Генерала Лизюкова, 24), - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

По данным горадминистрации, батареи потеплели в 3974 многоквартирных домах, что составляет 86,1 процента от их общего количества (4615 домов).

Чиновники также напомнили, что при всех проблемах с отоплением надо оперативно обращаться в управляющую компанию. Вместе с тем, подключение жилых домов к теплоносителю – это технологический процесс, занимающий определенное время. При этом нередко возникают ситуации, когда на сам дом тепло подается, а батареи отопления остаются холодными, из-за образования воздушных пробок. Стравливание воздуха из систем – обязанность УК.