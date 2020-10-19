После воскресного пожара на крупном складе улицы Воронежа покрылись скользкой пленкой

Днем в понедельник, 20 октября, воронежцы пожаловались, что дороги вблизи сгоревшего накануне вечером оптового склада на улице Иркутской, покрылись пленкой и стали скользкими. У машин увеличился тормозной путь. Грязь распространилась также на тротуары, и даже в подъезды жилых домов. Поначалу горожане опасались, что скользкая жидкость химического происхождения, но спасатели объяснили, что это растительное масло, хранившееся на сгоревших складах. Опасности для экологии оно не представляет, но горожанам и участникам дорожного движения надо быть осторожными и учитывать обстановку.

Напомним, пожар на складах в районе ВАИ возник в 18.19 19 октября. Первоначально сообщалось о пожаре на складе обуви площадью 100 квадратных метров. Потом выяснилось, что в здании находится также кондитерское производство и склад подсолнечного масла. В 20.30 спасатели сообщили, что огонь удалось локализовать на 1200 «квадратах».

Причины возгорания выясняют эксперты.