От гриппа уже привились больше 553 тысяч жителей Воронежской области

Сделать прививку можно еще в течение месяца Фото: из архива «КП»

По данным департамента здравоохранения Воронежской области на 20 октября от гриппа привились 553 159 жителей региона. Среди них более 198 тысяч детей и более 84 тысяч лиц старше 65 лет.

Согласно планам эпидемиологов, вакцинацией в этом году должны быть охвачены не менее 60% населения, чтобы создать иммунную прослойку. В прошлом году этот показатель был существенно ниже – 47%.

Врачи напоминают, что вакцинация – самый эффективный способ защиты от заражения гриппом и осложнений, вызванных вирусом. Сейчас еще не поздно привиться. Иммунитет развивается в течение двух недель после вакцинации. Сделать прививку может любой желающий, но обязательно - работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, дети и пожилые старше 60 лет.

Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.