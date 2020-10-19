В Воронеже к концу недели резко потеплеет

Погода в конце недели будет дождливой, но теплой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу рабочей недели в Воронеж ненадолго вернется тепло. Такой прогноз сделали метеорологи. Правда, солнце, видимо, спряталось надолго. Не выглянет оно и с возвращением более теплой погоды.

- Сейчас над территорией Воронежской области один циклон сменяет другой довольно часто. И при этом к нам затягивает то холодный, то теплый воздух, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В ближайший четверг как раз подует юго-западный ветер. Он принесет с собой дожди, и дневная температура постепенно повысится с +8 в среду, 21 октября, до +15 в пятницу, 23 октября. Продлится это потепление немного – по предварительным прогнозам, два-три дня. А затем высока вероятность нового похолодания.

В четверг, 22 октября, ночью ожидается +4 градуса, а днем потеплеет +11. Сутки напролет будет идти мелкий дождь.

В пятницу, 23 октября, ночью дождь не прекратится, но будет уже +7. Ну а днем, как сказано выше, потеплеет до +15.

Напомним, ближайшие ночи – 20 и 21 октября – будут морозными. Температура не поднимется выше +1 градуса. Днем будет от +8 до +10 градусов.