В Воронеже на мосту из-за «КамАЗа» врезались друг в друга пять машин

Такой вот печальный "паровозик". Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В понедельник, 19 октября, в 9.05 на ВоГРЭСовском мосту случилось две аварии, в результате которых были повреждены пять легковушек.

Началось все с того, что «КамАЗ» боком зацепил «Хендай-Акцент». То ли шофер грузовика не заметил этого, то ли не захотел ввязываться в «разборки», только так он и покатил дальше. А водитель иномарки остановился, чтобы разобраться, какие грузовик нанес повреждения его машине.

За «Хендаем» начала скапливаться пробка. Сначала остановился «Шевроле-Авео», за ним «Пежо» и «Хендай-Соната». А вот у водителя 12-й «Лады» не хватило внимательности, чтобы вовремя увидеть затор на дороге. В итоге он врезался в «Сонату», ну а дальше, сами понимаете, образовался «паровозик».

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Вот только машинам требуется ремонт.

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