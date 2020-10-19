Невероятные приключения суриката в Воронеже: Кубика вернули домой

Фото Елены Шерстяных

У истории с пропавшим домашним сурикатом по кличке Кубик хороший финал. Двухдневные поиски увенчались успехом – зверек вернулся домой.

- Кубика, наконец, подобрала семья, - поделилась Елена Шерстяных, руководитель Центра охраны животных «Наша природа». - Сказали, что на их глазах его выгнали веником из поликлиники на улице Маршака.

Через сколько рук за эти два дня прошел Кубик и что пережил, остается догадываться.

- Столько людей его фоткали, снимали на видео, гладили и брали на руки, но только сегодня его, наконец, передали нам. Спасибо всем участникам этой операции! Всем кто делал репосты и так переживал за зверёныша. На родных руках сразу уснул, немного поел. Отдыхает! Немного ободрал кожу на подбородке, в остальном цел и здоров!

Зооволонтеры выражают огромную благодарность семье, которая не прошла мимо и вернула Кубика домой!

Напомним, ручной сурикат пропал из квартиры вечером 18 октября. Сразу же на его поиски отправились волонтеры. Они слышали от местных жителей много историй о бегающем сурикате, подобравших его детях и другое. Сообщения о поиске зверька разместили в соцсетях. Благодаря широкой огласке, беглеца удалось найти и вернуть владельцу.