Под Воронежем мужчина продал авто, которое ему привезли для ремонта

В Семилукском районе готовится к рассмотрению уголовное дело, фигурантом которого стал местный житель, продавший автомобиль, который ему привезли для ремонта. Об этом сообщили в райсуде 19 октября.

Гражданин Г, местный житель, обвиняется по ч. 2 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, с причинением значительного ущерба гражданину). Как установило следствие, инцидент произошел сразу после новогодних праздников, в начале января 2020 года. Местная жительница гражданка С. попросила мужчину починить ее автомобиль. О цене они договорились. Всего на ремонт и запчасти женщина передала ему 60 тысяч рублей.

Однако спустя время своего авто она так и не дождалась. Автослесарь умудрился не только потратить полученные за ремонт деньги, но и продать запчасти, а потом и вовсе сам автомобиль. Средства он спустил на свои нужды.

Теперь в этом деле точку поставит суд.