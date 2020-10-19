Из реки в Воронежской области достали машину с двумя телами в салоне

Затонувшую машину обнаружили рыбаки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Павловском районе Воронежской области в пятницу, 16 октября, из реки Осередь достали автомобиль ВАЗ, в салоне которого обнаружили тела двух местных жителей – 66-летнего мужчины и 61-летней женщины. Оба они жители села Петровка Павловского района. Затонувшую машину обнаружили рыбаки, они и сообщили о страшной находке в полицию.

Следователи СУСК по Воронежской области начали проверку по факту обнаружения тел. Пока не известно, есть ли на телах следы насильственной смерти.

- Обстоятельства и причина гибели мужчины и женщины выясняются, - отметили в ведомстве.

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