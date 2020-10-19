Жительницу Воронежа ограбил ухажер, вызвавшийся проводить ее до дома из ресторана

Подозреваемого содержат в изоляторе Фото: из архива «КП»

30-летняя жительница Воронежа познакомилась в ресторане в Коминтерновском районе с мужчиной. Затем новый знакомый предложил проводить даму до дома. Но на улице 45-ой Стрелковой Дивизии ухажер, воспользовавшись темнотой, неожиданно ударил девушку, а затем вырвал из ее уха золотую серьгу. Потерпевшая пыталась преследовать грабителя, а затем позвонила в полицию.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые начали поиски подозреваемого. Им оказался 34-летний вор-рецидивист, житель Воронежа. Когда его задержали и доставили в отдел полиции, злоумышленник признался, что похищенную серьгу выбросил. А на противоправное деяние решился под влиянием алкогольного опьянения.

Сейчас в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Наказание по ней - лишение свободы на срок до 7 лет.

Подозреваемого содержат в изоляторе временного содержания.