Еще две школы под Воронежем ушли на дистанционное обучение

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удаленно будут учиться дети еще двух школ в Богучарском районе. Причина – рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, неделю с 19 по 23 октября на дистанционку переведены ученики 3-го по 11-й классы школы №1 города Богучар. Там болеют более 26% учащихся и педагогов. Соответствующий приказ появился на сайте учебного заведения 19 октября.

Также, как пояснили в районной администрации, на «удаленку» перешла школа в селе Дьяченково.

Продолжают дистанционно учиться в Богучарском лицее и школе поселка Южный. Залиманская школа, которая была закрыта на карантин 29 сентября, вернулась к обычному режиму работы.

Напомним, ранее власти региона сообщили, что в воронежских школах каникулы начнутся на неделю раньше – с понедельника, 26 октября.