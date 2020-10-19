В Воронеже на 11 часов запретят движение по улице Красноармейской

В мэрии Воронежа предупредили, что во вторник, 20 октября, автомобили не смогут проехать по участку улицы Красноармейской в районе дома №88 к.1. Это участок одностороннего движения от улицы Фридриха Энгельса к улице Кольцовской.

Движение здесь перекроют с 8.00 до 19.00. Причина перекрытия – проведение погрузочно разгрузочных работ АО «Тобус». Заранее продумайте пути объезда участка.

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