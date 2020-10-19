Мэр Вадим Кстенин в прямом эфире ответит на вопросы воронежцев

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21 октября в 12:00 на вопросы воронежцев в прямом эфире ответит мэр Вадим Кстенин. Об этом сообщили на официальной странице правительства Воронежской области в социальных сетях.

Если вам интересно, как изменился город за последние годы, какие наиболее острые проблемы стоят перед муниципальной властью и как их планируют решать - присоединяйтесь к беседе. Напомним, прошло два с половиной года с момента инаугурации главы Воронежа Вадима Кстенина. Ранее в наших материалах мы собрали все, что сделано в городе за это время.

Но если у вас есть вопросы о дорогах, ЖКХ, общественных пространствах или о чем-то еще, оставляйте их в комментариях под официальным анонсом прямого эфира. Самые актуальные будут озвучены во время трансляции. Известно, что одной из главных тем эфира станет реформа общественного транспорта. Ссылки на трансляции появятся также в официальных соцсетях регионального правительства.