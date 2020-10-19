Под Воронежем мужчина попал под уголовное дело за хранение марихуаны

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Уголовное дело полицейские возбудили в Калачеевском районе. С поличным был задержан 44-летний местный житель. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 19 октября.

Полицейские получили «оперативку», что в поселке Калачеевский мужчнина может хранить у себя в дома наркотики. Ранее он уже привлекался за аналогичные преступления. Правоохранители нагрянули с обыском, в ходе которого нашли пакет с растительным веществом зеленого цвета.

Как показала экспертиза, это марихуана весом 729,3 граммов, что является крупным размером. Мужчина пояснил, что нашел растение конопли в окрестностях, высушил ее и приготовил наркотик. Полицейские запрещенное вещество изъяли, а мужчина под подпиской о невыезде дожидается суда.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.