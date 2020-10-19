В Воронеже коммерсанты попались на махинации с налогами на миллион рублей

Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с работниками ФСБ и полицейскими разоблачили налоговую схему, по которой из бюджета увели кругленькую сумму.

По данным следствия, в марте 2018 года руководители коммерческой организации представили налоговую декларацию по НДС, составленную с включением в нее фиктивных сделок. В результате у них якобы возникло право на возмещение налога на добавленную стоимость на сумму более миллиона рублей.

- Проведены обыски, допрошены свидетели и подозреваемый в преступлении, который признал свою вину. В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба,– рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

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