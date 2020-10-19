Воронежские зооволонтеры ищут пропавшего из квартиры ручного суриката Кубика

фото Центра охраны животных «Наша природа»

Сотрудники воронежского Центра охраны животных «Наша природа» обратились к воронежцам с просьбой помочь найти суриката по кличке Кубик. Зверек убежал из квартиры и выскользнул на улицу. Как удалось выяснить зооволонтерам, Кубика подобрали люди. Кроме того, его видели несколько жителей домов на Бульваре Пионеров.

- У нас есть информация, что сурикат уже не на улице, а у кого-то в квартире, - рассказала нам Елена Шерстяных, руководитель Центра «Наша природа». – Обращаемся к этим людям или их знакомым: верните Кубика! Сурикат нуждается в специфическом рационе, покормив едой «со стола», можно серьёзно навредить. Поэтому стараемся его вызволить, как можно скорее.

Спрятать зверька не получится. Во-первых, по закону о гуманном обращении с животными, на содержание экзотического животного требуются документы. Во-вторых, у Кубика есть особая примета – шрам на голове, по которой его легко опознать.

- Содержание суриката в домашних условиях обходится очень дорого, - продолжает Елена. – Помимо корма из насекомых, ему необходимо использование дорогостоящего оборудования. В противном случае зверек погибнет.

Сотрудники Центра просят всех, кому известно о месте нахождения суриката, связаться с ними по телефону 8-920-226-95-74 или написать в соцсети https://vk.com/shel_13.