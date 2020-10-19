В Нововоронеже сотрудники ДПС помогли женщине с тремя детьми починить заглохший автомобиль

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские в Нововоронеже выручили из неприятной дорожной ситуации местную жительницу. Она заглохла на автомобиле прямо посреди дороги. В салоне с ней ехало трое детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 19 октября.

К счастью, ее заметили проезжающие мимо сотрудники Госавтоинспекции – старший лейтенант Александр Хрипунов и лейтенант Амир Костоев. Автоледи к моменту их приезда была в полной растерянности. Она рассказала, что у ее машины внезапно заглох двигатель, и она не может снова его запустить.

Полицейские предположили, что ухудшение погодной обстановки сказалось на емкости аккумуляторной батареи. С помощью пусковых проводов и патрульного автомобиля сотрудники ДПС решили проблему. Двигатель завели, и автомобилистка продолжила свой путь, поблагодарив инспекторов за отзывчивость.

Ранее сотрудники ГИБДД в Новоуманском районе помогли 18-летнему молодому человеку, отставшему от рейсового автобуса, направлявшегося в Ростовскую область. Полицейские вместе с парнем на патрульном автомобиле догнали рейсовый автобус на 562-м километре автодороги в Каширском районе.