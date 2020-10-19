Водоканал пересчитал жителям девяти многоэтажек больше полутора миллионов рублей переплаты

Выполняя предписания государственной жилищной инспекции, ООО «РВК-Воронеж» произвело перерасчет платы за воду и канализацию за период с ноября 2019 по января 2020 года жителям девяти многоэтажек Воронежа.

Проведя документальную проверку по обращениям горожан, ГЖИ выяснила, что водоканал в одностороннем порядке расторг договор ресурсоснабжения с ООО «Созвездие» и начислял плату жителям напрямую. В то же время управляющая организация продолжала выставлять свои счета пользователям коммунальной услуги.

При этом жилищные инспекторы выявили, что размер задолженности ООО «Созвездие» перед ООО «РВК-Воронеж» не превышал две среднемесячные величины, что было бы основанием для расторжения договора с УК в одностороннем порядке.

В связи с этим ГЖИ области выдала ООО «РВК-Воронеж» предписания о проведении перерасчета платы жителям 9 многоквартирных домов по ул. 9 Января, 25 Января, Остужева, Перевёрткина, Сосновой и Урывского. Общая сумма перерасчета составила более 1 млн 570 тысяч рублей.

Комментарий коммерческого директора «РВК-Воронеж» Сергея Снегарева:

- В данном случае начисление платы за услуги водоканала не является ошибочным, и возврата денежных средств жильцам девяти многоэтажек не предусмотрено. В связи с изменением плательщика - организации, управляющей жилыми домами на указанных улицах - сумма за фактически потреблённый ресурс в размере 1,57 млн рублей будет выставлена УК «Янтарь».