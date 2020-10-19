В Воронеже скончался бывший ректор агроуниверситета

Николай Бухтояров. Фото с сайта ВГАУ.

Бывший ректор Воронежского аграрного университета Петра I Николай Бухтояров скончался сегодня ночью, 19 октября. Информацию подтвердил источник, знакомый с ситуацией. Он рассказал, что Николаю Ивановичу стало плохо. Пока о конкретике в вузе не говорят, но у него было подозрение на коронавирусную инфекцию.

Возможно, осложнение дало и то, что Николай Бухтояров болел сахарным диабетом.

Когда будет с ним прощание, тоже уточнить пока не могут.

В Воронежском агроуниверситете Николая Бухтоярова утвердили ректором в июле 2015 года. Ранее он был проректором по учебной работе. Бухтояров родился 6 декабря 1959 года в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района. В 1988 году закончил юридический факультет ВГУ. В агроуниверситете трудился с 1996 года.

В августе 2020 года новым ректором ВГАУ стал Алексей Попов, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя регионального департамента аграрной политики