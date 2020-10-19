В Воронеже мошенник обманул женщину при покупке стиральной машины

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Правоохранители возбудили уголовное о «Мошенничестве» (ч. 2 ст. 159 УК РФ), жертвой которого стала 19-летняя жительница Воронежа. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 19 октября.

Как оказалось, она нашла на одном из сайтов объявление о продаже стиральной машины. Связалась с продавцом, обсудила условия сделки, и договорилась о покупке стиральной машинки. Правда, продавец, попросил предоплату. Она перевела на указанные реквизиты 16 000 рублей. А через некоторое время продавца и след простыл – мобильник его оказался отключен, а объявление с сайта волшебным образом исчезло.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Полицейские в очередной раз призывают воронежцев проявлять бдительность, не переводить денежные средства по непроверенным реквизитам, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам.