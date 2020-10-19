В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть женщину

До приезда скорой женщина не дожила. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 18 октября, в 19.10 в Терновском районе случилось ДТП, закончившееся смертью пешехода.

На седьмом километре дороги Эртиль-Терновка-Жердевка 47-летний водитель «Форд-Транзит», ехавший из города Жердевка Тамбовской области в направлении поселка Есипово Терновского района, поздно заметил шедшую по дороге женщину средних лет. Он не успел ни объехать ее, ни затормозить. Удар оказался смертельным. Женщина не дожила до приезда скорой помощи. Ее личность установили – это 42-летняя жительница Терновского района.

Всего, по данным полиции, 18 октября в Воронежской области случилось 83 ДТП, из них 61 – в Воронеже, 19 – в районах и еще три – на федеральных трассах. В трех авариях один человек погиб, два получили ранения. За прошедшие сутки 5975 водителей были оштрафованы за превышение скорости. А еще 21 – за езду в пьяном виде.

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