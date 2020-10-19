Из Воронежа открыли летную программу в Подмосковье за 499 рублей

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла полетную программу из Воронежа в подмосковный аэропорт Жуковский. Стартовала она 18 октября. Первый самолет встретили в воронежском аэропорту вчера. Airbus - А320 с компоновкой салона на 160 кресел привез в столицу Черноземья 55 пассажиров. Обратно в Подмосковье улетели 72 человека.

Стоимость авиабилета в одну сторону весьма демократичная. Если вы путешествуете налегке, без багажа, то она обойдется в 499 рублей.

– Программа рассчитана на весь предстоящий осенне-зимний сезон. Возможно, что ее продлят вплоть до перехода на летнюю навигацию, – рассказали в международном аэропорту «Воронеж».

Летать в «Жуковский» будут самолеты Airbus A320. Рейсы будут ежедневными. Из Москвы в Воронеж лайнеры будут вылетать в 16.45. В обратный путь из столицы Черноземья самолеты будут отправляться в 18.25. Время в пути составит 1 час 5 минут.