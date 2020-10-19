Под Воронежем мужчину осудили за оплату покупок чужой банковской картой

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Лисках суд приговорил к 200 часам обязательных работ местного жителя, который расплачивался в магазине чужой банковской картой. Его обвиняли в мошенничестве (ч. 2 ст. 159.3 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Как оказалось, карту мужчина нашел в маршрутке в конце июня в городе Лиски в вечернее время с 19:00 до 20:00. Владелица потеряла ее в час-пик по неосторожности.

Как установил суд, мужчина мог вернуть карту женщине через водителя автобуса, или отнести ее в полицию. Он решил поступить иначе. Увидев, что на карте есть функция бесконтактной системы оплаты («PayPass»), он стал ею пользоваться и оплачивать покупки в магазине.

Всего за это время мужчина успел «затариться» на 8 539 рублей.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок двести часов.