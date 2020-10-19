Квартирант из Воронежа украл из съемного жилья в Курской области газовое оборудование

Фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

В Борисоглебский городской суд с иском обратился истец из Курской области. Он требует возместить ему вред, причиненные постояльцем из Воронежской области. Как оказалось, инцидент произошел еще в 2018 году. Об этом сообщили в суде.

Тогда в одном из домов в переулке 2-й Фрунзе города Льгов Курской области житель Борисоглебска снял квартиру. Был заключен договор найма. Квартира находится в собственности Курской области и закреплена на праве оперативного управления за ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора». Помещение в момент сдачи внаем было осмотрено. Был составлен акт о том, что в квартире имеется все необходимое оборудование, в том числе водо- и газоснабжения. Постоялец в нем расписался и стал проживать. Но спустя какое-то время решил еще и подзаработать на съемном жилье. Он похитил двухконтурный настенный газовый котел стоимостью 31196,88 рублей, четырехгорелочную плиту с духовым шкафом стоимостью 8170,48 рублей и стабилизатор напряжения за 6380,06 рублей. Ущерб в 2018 году составил 45747,42.

Поскольку постоялец деньги так и не возместил, на него подали в суд. Однако сумма за это время успела вырасти. Истец подсчитал, что стоимость нового оборудования и его установка сейчас обойдется в 59660 рублей.