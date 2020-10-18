В Воронеже ликвидировали жуткий пожар на обувном складе

Пожар ликвидировали за три часа. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели сообщили о ликвидации крупного пожара на обувном складе на улице Иркутской (микрорайон ВАИ).

Напомним, о возгорании стало известно 18 октября в 18.19. В итоге тушение пожара, площадь которого, по первоначальным сведениям, была равна 100 квадратным метрам, а потом выросла до 500, 1200 и, наконец, до 1275, заняло больше трех часов. На видео четко заметно, что сотрудники МЧС вынуждены были работать на горящей крыше с большим риском для жизни.

На место ЧП приезжали 22 пожарные машины, с огнем боролись 62 специалиста. Причем и из других ведомств. Непосредственно от МЧС были 18 машин и 54 человека.

О причине пожара пока не сообщают